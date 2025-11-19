王世堅：兩岸昨天是敵人　但今天可以交流

綠委王世堅受訪。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北11月19日（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係，民進黨籍“立委”王世堅19日表示，兩岸之間，我們昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流，應該求同存異，兩岸可以在經濟上、文化上合作。他們大、我們小，大小對峙的時候，大的一方應該先讓步，因為小的一方已沒有空間了。



針對解放軍在長白山艦甲板上排出“從從容容、游刃有餘”大字，王世堅19日接受媒體訪問表示，他昨天已經說過，排字做法非常好，他們可以做，我們只要從從容容地應對，我們的準備也是游刃有餘，不必在這件事上有爭論，大家都可以展示自己的信心與決心。但我們也要讓他們知道，台灣準備好了，大家不必兵戎相見，不必又說什麼槍已上膛、劍已出鞘。



王世堅說，硬是要來欺壓我們，被馬踢倒也不好受，中國應該也是瞭然於胸，他們想展現能擺脫數百年來所受的委屈，但台灣400年來也受到不少委屈，有些話我們心裡知道就好，就像他們講抗戰8年，但台灣也有對日抗戰50年，我們不是在睡午覺耶。



王世堅認為，他們大、我們小，大小對峙的時候，大的一方應該先讓步，因為小的一方沒有讓步空間與道理，小的一方先讓步了，就是投降，台灣已經非常克制了，不會看到黑影就開槍。兩岸之間，我們昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流，應該求同存異，世界上很多在對峙的國家也都是這樣子，也是求同存異，彼此還是要相處，尤其我們就近在對岸。



王世堅指出，兩岸可以在經濟上、文化上合作，而合作的前提就是不要說那種兇悍的話要威逼別人，過去說的就算了，這樣才是大家共同追求和平。