南台灣10綠委齊轟藍白惡修法　促藍選將抗議

民進黨南高屏10位綠委聯合舉行“藍白財劃法重北輕南 違憲不公必須重修”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）“立法院”日前通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，引起民進黨“立法院”黨團強烈反彈。南部10名綠委、包括縣市長擬參選人，19日舉行記者會，強烈批評藍白荒唐惡劣修法，形容此舉已非單純的地方補助，要求中國國民黨、台灣民眾黨想選南部縣市長的都出來表態抗議。



綠委們指出，藍白陣營一年內兩度強推《財政收支劃分法》修法，第一次硬搬走4165億元新台幣統籌分配稅款，第二次更進一步規定補助款“只能多、不能少”，不僅無視中央治理彈性，也讓地方政府可以“躺平等錢來”，完全破壞財政紀律。



19日上午，民進黨南高屏10位“立委”聯合舉行“藍白財劃法重北輕南 “違憲”不公必須重修”記者會，與會者包括台南市長擬參選人林俊憲、陳亭妃、綠委賴惠員、李昆澤、郭國文、徐富癸、高雄市長擬參選人林岱樺、許智傑、邱議瑩、黨團幹事長鍾佳濱等人，齊聲批評藍白聯手搶錢修法，要求藍白陣營在南部有意參選的縣市長候選人，應公開表態反對此修法。



陳亭妃痛批，南部藍白要選縣市長的人，應該誓死抗議這樣惡劣的財劃法，此法若不修正，南部基層建設將被邊緣化，中央財政也將面臨崩潰風險。

