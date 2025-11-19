顧立雄：陸艦排從從容容　認知作戰

顧立雄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月19日電（記者 俞敦平）大陸海軍近期在艦艇甲板上以隊形排出“從從容容、游刃有餘”八字，引發台灣熱議。該詞源自民主進步黨籍“立委”王世堅過去質詢的金句，後在陸網爆紅，如今被解放軍引用。對此，台“國防部長”顧立雄今日在“立法院”受訪表示，此舉是陸方試圖進行認知作戰，但不會奏效。至於新版全民“國防”手冊遭指動用第二預備金規避監督一事，顧立雄表示，手冊比照多國做法採紙本普發，預算以公開招標進行，並無規避情形。



大陸海軍989編隊日前在艦艇甲板上排出“從從容容、游刃有餘”八字，引起兩岸輿論關注。這句話原自王世堅過去的質詢金句，因語氣鮮明而成為台灣迷因，後在陸網傳播，如今出現在大陸軍艦上，被視為具象徵性意味，也引發是否涉及認知作戰的討論。



對此，顧立雄今日在“立法院”受訪時表示，中國大陸確實試圖透過這類方式從事認知作戰，但這樣的作法不會成功。他指出，陸軍方高層近年頻繁遭整肅，反映內部情勢緊繃，相比之下，台灣在民主社會中的生活“更能真正從從容容”。



至於新版全民“國防”手冊預算4200多萬元新台幣遭質疑動用第二預備金規避監督，顧立雄表示，手冊編印比照瑞典、芬蘭、捷克等國家普發紙本的做法，目的在避免數位落差，確保民眾在緊急或重大災害情況下能取得必要資訊。他強調，整體預算皆依公開招標程序辦理，並無規避監督情形。