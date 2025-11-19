吳宗憲：綠對一國兩區說法很痛苦快提“修憲”

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席蕭旭岑17日指出，兩岸交流必須回到“憲法”“一國兩區”規定，才能確保與大陸有共同政治基礎，引來綠營的抨擊。對此，國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲今天表示，“憲法”和兩岸人民關係條例中的法定用詞就是如此，分成大陸地區和台灣地區，如果民進黨對此感到非常痛苦，每天晚上睡不著，就請趕快提出“修憲”，大家一起來討論。



吳宗憲強調，如果不提“修憲”，就停止這樣無聊的政治攻擊，回到民生議題上，這種政治攻擊很無聊。



蕭旭岑17日談到國民黨主席鄭麗文兩岸路線，直指兩岸交流必須回到“中華民國憲法”，就是“一中憲法”，回到“一國兩區”的規定，才能確保跟大陸有共同的政治基礎。蕭的說法引來綠營抨擊。



吳宗憲今天在“立法院”受訪時對此表示，一切論述都依照“憲法”和兩岸人民關係條例為基礎，如果民進黨覺得台灣地區大陸地區有問題的話，是不是趕快提出“修憲”。



吳宗憲強調，這些都是法定用詞，“憲法”就這樣規定，也存在很久，民進黨過去完全執政時，如果覺得這些話聽了很痛苦，睡不著，為何當時不修？現在也可以趕快提出“修憲”，大家一起來討論，而不是進行無聊的政治攻擊。



至於陸配中常委何鷹鷺因過激言論遭考紀會停止黨職處分，吳宗憲說，黨公職人員的發言如果影響國民黨，會有一定的作業機制，這是國民黨的一貫立場，此案處理角度就是如此。