藍委指民怨第一詐騙案　官員反問有數據嗎？

藍委吳宗憲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）“太子集團”詐騙案震驚全台，“立法院”司法及法制委員會今日邀請台“法務部”、“內政部”“警政署”等相關單位對此案進行專題報告。中國國民黨籍“立委”吳宗憲質詢時提到，台灣的詐騙案是第一名，台“法務部長”鄭銘謙急得立刻反駁說“不是喔！不是這樣！”



鄭銘謙還反問吳宗憲說，委員你有數據嗎？有數據說我們詐騙案是第一名嗎？吳宗憲則回說，是民怨第一名，“你如果覺得台灣很棒，去講給人民聽。”



柬埔寨詐騙集團“太子集團”因跨境洗錢遭美英兩國聯手制裁，旗下子公司辦公室設在台北101大樓，引發關注。台北地方檢察署日前發動搜索，查扣11戶和平大苑豪宅、29輛超跑，總金額逾45億元。



吳宗憲今天在司法委員會質詢時說，此案雖然“調查局”掌握情資，並分送各執法單位，但重要案件在台灣境內仍未及時偵辦。太子集團在台的行動，包括豪宅購置與設立公司掩飾不法資金，早已被掌握，但部分關鍵人物如主嫌張剛耀在境外賭博網站案件中未被起訴，僅有工程師被追訴，導致社會觀感與執法成效出現落差。



鄭銘謙對此強調說，案件的集團總部位於柬埔寨，屬跨國犯罪，台灣方面需與國際合作，並指出檢警調各單位已持續努力改善偵辦效率。詐騙案件查獲量與財損量已呈下降趨勢，但仍有努力空間。



吳宗憲表示，民意才是衡量反詐效率的重要指標，呼籲政府“要將成果講給人民聽”，並反映民眾對反詐工作的不滿，政府若僅對外強調成績，而忽略民間感受，將難以建立社會信任。