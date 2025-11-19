朝野訪巴拉圭　江啟臣以牛肉麵喻合作

江啟臣（右五）率跨黨派“立委”訪問巴拉圭眾議院長拉多雷（左五）。（照：“立法院”提供） 中評社台北11月19日電／“立法院副院長”江啟臣等朝野“立委”18日中午抵達巴拉圭，拜會眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez），並接受官邸庭院設宴款待。江啟臣指出，巴拉圭是台灣在南美洲最堅定的“友邦”，雖然地理相距遙遠，但因共享自由、民主、人權與法治等普世價值，彼此感覺像家人幾乎“零距離”。



江啟臣表示，眾議長拉多雷於上個月率團訪台期間，“立院”特別選用巴拉圭優質牛肉製作台式牛肉麵款待。江啟臣以牛肉麵比喻台巴關係稱，必需有巴拉圭的牛肉，搭配台灣的湯頭醬料及火候，才能燉煮出獨一無二的世界美味，象徵台巴合作緊密無間，他期盼未來在教育、科技、醫療等領域的交流也能持續深化。



台灣目前共有12個邦交國，在南美僅有巴拉圭。



此次訪團成員除江啟臣外，還包含國民黨籍“立委”呂玉玲、洪孟楷、黃健豪、民進黨籍“立委”莊瑞雄、吳沛憶、郭昱晴，以及台灣民眾黨籍“立委”張啟楷。



當日晚間，拉多雷眾議長伉儷在官邸庭院設宴款待參訪團一行人，現場眾議院近30位議員出席外，亞松森市長Luis Bello亦共襄盛舉。除了精心安排的美食，還安排別具特色的巴拉圭傳統舞蹈，為晚宴增添熱鬧氣氛。

