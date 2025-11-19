美揭軍火商不合理高價　台軍方：未見異常

陳建義接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月19日電（記者 俞敦平）美軍日前揭露黑鷹直升機部分零件遭承包商以不合理高價出售，引發台灣是否也買貴的疑慮？台灣民眾黨籍“立委”林憶君今日於“立法院”質詢時，詢問台灣採購同型黑鷹直升機是否涉及異常價格？台陸軍參謀長陳建義表示，台灣黑鷹零附件均循外國軍售（FMS）管道取得，目前未出現與美軍相同的爭議。至於先前愛國者飛彈多收新台幣52億元的部分，台“國防部長”顧立雄確認已全數退還。



對於最新戰機零附件軍售案含有非製式零件，以及研發費豁免是否受到美方政策調整影響？台“國防部”戰略規劃司長黃文啟表示，相關品項均會逐項檢視，目前未接獲需額外負擔研發費的通知。



美國陸軍日前揭露黑鷹直升機部分零件遭承包商以不合理價格出售，其中螢幕旋鈕高達4萬7千美元。林憶君今日於“立法院”詢問，台灣採購的60架黑鷹直升機是否也買到過高的料件。



陳建義表示，台灣黑鷹零附件完全透過美國軍售管道採購，受美國聯邦政府責任署（GAO）與“國防部”督察辦公室（OIG）等多重監管，與美軍自身採購體系不同。他指出，若發現價格異常，台灣可透過軍售程序提出交涉，至今未發現與美軍同類不合理價格的情況。



林憶君追問“國防部”是否具備自主查核能力，不會僅依賴美方偵錯後通知。陳建義說，除“國防部”內部審查外，“審計部”亦會至軍總與駐美單位查核帳務，各項採購並非被動等待通報。

