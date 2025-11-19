雷神獲台6億美元軍售案　張競曝去年就公布

戰略專家張競於臉書發文談軍售案。(照片:張競臉書) 中評社台北11月19日電／美國政府13日已宣布總額3.3億美元的對台軍售案，將出售戰機備件和維修零件。這是美國總統特朗普二度上任來，首度對台軍售。而美國戰爭部17日再宣布，雷神公司獲得逾6億美元“國家先進地對空防空飛彈系統”（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。戰略學者張競今日在臉書發文指出，此為去年同意之軍售，但台灣軍方去年未編預算，現在才編相關預算。



張競指出，其實這筆軍售在2024年10月25日就已經公布，總金額當時預估為美金11.6億，為何要拖到現在才訂約？此因“國防部”當時根本就沒有編列該案採購預算，直到“國防部”在2026年“國防”預算書中，要求空軍編列NASAMS系統採購案預算金額約新台幣357億元，執行時間為2024年至2030年後，美方才繼續推動招標作業。



根據今年度“國防”預算書，空軍自2024年至2030年編列新台幣357億餘元，採購3套NASAMS，預算書特別將“先進地對空防空飛彈系統”購案，註明為“第一階段”，代表後續還有追加採購的彈性。



張競提醒，這不是特朗普政府新增軍售項目，而是拜登政府下台前，臨去秋波所准許項目。經過一年多議約與編列預算過程，只敲定6億多美元採購商約，對比預算需求額度新台幣357億元，還有5億美元額度還沒有搞定，權責單位採購作業還要繼續努力。