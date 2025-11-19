南投縣長許淑華高人氣　偏綠長老教會喊支持

許淑華與基督長老教會牧師、教友合影。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月19日電（記者 方敬為）國民黨籍南投縣長許淑華推動縣內公車候車亭升級計劃，首波設置16座智慧候車亭、站牌，今天落成啟用，並選在位於草屯鎮台灣基督長老教會前站牌舉辦剪綵儀式，受到民眾熱烈歡迎，教友們肯定該候車亭設立，嘉惠地方鄉親，紛紛喊出2026支持許淑華連任，展現高人氣。



南投縣政府推動“公車候車環境升級計劃”，首波設置16座智慧候車亭、站牌，19日舉行落成啟用典禮，許淑華赴台灣基督長老教會草屯教會前視察候車亭運作狀況，並主持剪綵儀式。



許淑華表示，南投縣內許多候車亭設施老舊，且未能即時顯示車班動態，她上任後盤點全縣207座候車亭，提出升級計劃，分三期改善，第一期針對南投市、草屯鎮與埔里鎮優先推動，設置10座智慧候車亭與6座智慧站牌，候車亭並結合“南投好行App”提供即時車況查詢，並強化遮陽避雨、座椅與照明等。



草屯鎮的智慧候車亭設置在台灣基督長老教會草屯教會前，牧師及教友都大力肯定，未來搭乘公車可以更舒適，且隨時掌握公車動態，牧師並主動號召教友們明年要支持許淑華縣長連任。民眾並爭相與許淑華合影，場面熱鬧。