鄭麗文拜會北市議會黨團　氣氛融洽大團結

國民黨主席鄭麗文拜會國民黨台北市議會黨團。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文19日中午拜會國民黨台北市議會黨團，雖國民黨籍台北市長蔣萬安另有公務沒來，但議長兼台北市黨部主委戴錫欽、副議長葉林傳、黨團書記長李明賢等約23名議員到齊（國民黨台北市議員共28人），互動熱烈融洽，並一齊大合照連喊三次“國民黨加油、勝利！”展現大團結氣勢。



國民黨台北市議員共28人，約23人到場、25人簽到，與會的有鄭麗文、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、戴錫欽、葉林傳、李明賢、張斯綱、游淑慧、汪志冰、吳志剛、林杏兒、曾獻瑩、柳采葳、耿葳、陳炳甫、詹為元、秦慧珠、吳世正、闕枚莎、李芳儒、楊植斗、王欣儀、鍾小平、徐弘庭、李柏毅、郭昭巖皆到齊，另外議員陳重文、陳錦祥則有簽到。



李乾龍、李明賢先在一樓等候鄭麗文一同步上台北市議會3樓國民黨團辦公室，眾人閒話家常，一起吃便當、喝飲料，鄭麗文也與戴錫欽熱情握手，隨後眾人到會議室內。



鄭麗文與國民黨台北市議會黨團大合照，齊喊3次“國民黨加油！國民黨勝利！”展現大團結氣勢。



鄭麗文表示自己來過台北市議會很多次，但是第一次到國民黨團辦公室。接著進行閉門會談。會後中評社問聊天氣氛融洽嗎？鄭麗文回應，對，因為大家都是老戰友、好朋友，但因要趕著下午1點去國民黨中央主持中常會，原定是下午2點，可是因應下午3點就要去新莊與台灣民眾黨主席黃國昌會面，所以整個行程都往前挪，她不好意思，與國民黨台北市議會黨團會晤壓縮了時間，但還是很融洽。