中評現場：藍白主席會晤現場佈置藏巧思

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首次會面，主背板展現藍白合作的意向。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點將在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會晤。由於這是鄭麗文上任後首度與黃國昌會面，藍白十分用心，主背板用“以行動顧台灣”為主題，鄭的位置顏色偏深藍，黃的位置顏色則偏蒂芬妮藍，中間則是兩黨主色漸見融合，展現藍白合作的意向。



“鄭黃會”的座位安排，在面對舞台的右方是國民黨出席人員的位置，左方則是民眾黨出席人員的位置，而鄭麗文、黃國昌的座位則被精心地安排同桌、相鄰而坐。“鄭黃會”預計下午3點展開，鄭、黃2人會直接由地下停車場搭電梯進入貴賓休息室互動，並未安排在一樓迎接、互等的畫面，2人同框出現在鏡頭前的時機，則是已在休息室寒暄完進入會場。



中國國民黨、台灣民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣”主席高峰會談，國民黨出席人員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。鄭黃會預定進行90分鐘，於19日下午3時至4時30分進行，會後將有媒體聯訪。