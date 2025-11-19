鄭麗文與汪志冰笑談賴清德國大往事

會前鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍、黨團書記長李明賢、議員張斯綱、游淑慧話家常。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文19日中午拜會國民黨台北市議會黨團，會前鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍、黨團書記長李明賢、議員張斯綱、汪志冰話家常。日前鄭麗文因赴馬場町一事，台北市藍議員游淑慧指此舉讓黃復興、深藍情何以堪？但今日則熱絡破冰。鄭麗文與汪志冰、賴清德曾同為“國大代表”，鄭、汪更笑稱當時賴清德只是“國大”裡的“小透明（沒存在感之意）”。



鄭麗文中午12點到台北市議會的國民黨團辦公室，因戴錫欽及許多議員還在委員會開議，因此鄭麗文與李乾龍等人在場等候。李明賢、張斯綱熱情招呼，而游淑慧到場時，也主動與鄭麗文互動破冰。



鄭麗文與游淑慧、張斯綱聊台北市議會正值開議期間，談及國民黨團在各委員會的召委席次，游淑慧說這次召委席次並沒分配好。聊到張斯綱現在在教育委員會，游淑慧稱張斯綱“誨人不倦”。鄭麗文開玩笑打趣說“是哪個誨（毀）”？眾人大笑，游淑慧稱“主席有Get到哦”！



隨後汪志冰到場，鄭麗文先關心汪志冰天氣涼，不冷嗎？然後主動來個大大擁抱。汪志冰笑說，她跟鄭麗文1996年就是同個選區選的“國大代表”，鄭麗文當時才20幾歲。



鄭麗文說，那是她人生第一場選舉，她與汪志冰同為台北市中山、大同、士林、北投區的“國大代表”，“國代”與議員選區並不一樣。



接著汪志冰打趣說“我們跟賴清德還是當時的‘國代’同事，賴清德當時是標準的‘小透明’。麗文主席，妳記不記得賴清德當時只是個小透明”？鄭麗文笑回“對啊，沒錯，他（賴清德）當時還很小咖！現在卻成功了”。眾人笑翻。



國民黨籍台北市議長戴錫欽到場後，與鄭麗文握手，汪志冰則喊“有便當吃嗎”？鄭麗文回：“有啊，不然我幹嘛來”？再度引發大家笑聲。



會後，中評社問鄭麗文剛剛聊到賴清德是小透明一事。鄭麗文補充說，“對、對，志冰議員講的”！面帶笑容離開。