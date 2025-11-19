鄭麗文：黨中央全力支援蔣萬安、議員連任

左二起台北市議長戴錫欽、國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文19日中午拜會國民黨台北市議會黨團，致詞時強調國民黨中央將全力支援國民黨籍台北市長蔣萬安團隊及黨籍台北市議員連任，成為最堅實、最強大的後盾，要讓藍軍在2026選戰中再創更上一層樓。全場士氣高昂，眾人踴躍鼓掌。



鄭麗文拜會國民黨台北市議會黨團，與會的有鄭麗文、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、議長兼台北市黨部主委戴錫欽、副議長葉林傳、黨團書記長李明賢、議員張斯綱、游淑慧、汪志冰、吳志剛、林杏兒、曾獻瑩、柳采葳、耿葳、陳炳甫、詹為元、秦慧珠、吳世正、闕枚莎、李芳儒、楊植斗、王欣儀、鍾小平、徐弘庭、李柏毅、郭昭巖等，蔣萬安則另有公務沒來。



鄭麗文致詞表示，今天來拜會市議會黨團，但因下午藍白會面，黨中央也要提前開中常會，她感謝議員們在會期中仍撥空出席。她肯定台北市議會黨團3年多來表現傑出，是蔣萬安市府最堅實的團隊，既能監督市政，也能成為黨的戰力中樞，她由衷佩服、非常感謝大家。



她特別提到，戴錫欽的辛勞，指出他在國民黨最艱困、風雨飄搖的時期，勇於承擔重責，被民進黨透過司法打壓、政治迫害，讓前任主委黃呂錦茹遭受不白之冤，甚至波及黨工，正是戴錫欽在那個艱難時刻扛起責任，讓台北市黨部穩定下來。

