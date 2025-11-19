戴錫欽：樂見鄭麗文促藍白合　精準提名議員

國民黨主席鄭麗文19日拜會國民黨台北市議會黨團。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文19日中午拜會國民黨台北市議會黨團，國民黨籍台北市議長兼台北市黨部主委戴錫欽致詞表示，樂見鄭麗文推動與台灣民眾黨的藍白合作。但強調國民黨在台北市的基礎最穩、戰力最強，將確保國民黨團在台北市議會單獨過半，會精準提名。



鄭麗文致詞完後，原本主持的議會黨團書記長李明賢要請媒體先離場，大家要閉門便當會談。但鄭麗文貼心提醒，應先讓戴錫欽致詞。



戴錫欽微笑致詞指出，他最大的成就來自於身邊這群優秀的議員同事，國民黨台北市議會黨團的成員每一位都非常強，是全台各縣市中最有戰力、最接地氣的團隊。他敢說，這一屆國民黨團是歷屆來戰鬥力最強的，因此能夠拿出最亮眼的成績。



他感謝鄭麗文特別關心台北市選情，提到明年地方選舉的挑戰，樂觀看待鄭麗文提的藍白合作基礎，但也絕不會因此掉以輕心。國民黨在台北市的基層實力與民意基礎最穩固，一定要確保國民黨團在議會中能夠單獨過半，延續首都藍營的優勢。



針對國民黨與民眾黨在台北市議員提名可能出現重疊，戴錫欽指出，黨部會通盤評估各選區情勢，包括新增名額與部分議員升任“立委”後的空缺，將依實力與地方基礎作最精準提名。國民黨的現任議員都是國民黨最好的門面，也是首都市政穩定與問政品質的保證。