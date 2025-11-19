鄭麗文黃國昌互贈禮品　釋放藍白合密碼

民眾黨主席黃國昌贈送一只水泥與燈泡合一的藝術品給國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會晤。鄭、黃兩人一同進入會場，致贈給對方有重要涵義的紀念品，鄭麗文贈送一只鶯歌彩瓷盤，其中有藍白雀鳥高飛的圖像，而黃國昌則贈送一只水泥與燈泡合一的藝術品，都比喻著藍白合作的意向。



黃國昌更是親自介紹，這件藝術品以水泥當作基座，只要基礎穩固就能蓋起高高大樓，而燈泡則代表當今台灣晦暗不明的時刻，希望民眾黨誠心與國民黨共同為台灣點亮一座燈。



黃國昌將紀念品贈送予鄭麗文時，鄭麗文還好奇地研究，坐在台下的國民黨副主席李乾龍笑說“點亮它”，黃國昌笑著補充說，需要插電才能點亮。藍白兩黨與會人員聞言，哄堂大笑。



中國國民黨、台灣民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。鄭黃會預定進行90分鐘，於19日下午3時至4時30分進行，會後將有媒體聯訪。