鄭麗文喊話黃國昌：未來合作全方位、無死角

中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌會晤。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文、鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午會晤。鄭麗文致詞時表示，今天是台灣民主與政黨發展迎來嶄新的里程碑，兩黨從過去“國會”合作擴大到地方自治、地方選舉，未來藍白合作一定是“全方位合作、無死角”，最後受益的一定是台灣人民。



這場名為“以行動顧台灣—主席高峰會談”今天下午3點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，主題聚焦在藍白以實質行動回應人民期待，為台灣開啟新的可能。兩人並肩一起步入會場，鄭麗文身穿黑色西裝外套搭配灰色套裝平底鞋，黃國昌則穿深藍色西裝，胸前別上了象徵柯文哲的KP徽章，兩人互動相當熱絡，臉上頻頻露出笑容，為藍白合作打開好的第一步。



雙方與會代表，國民黨方面為鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨“立法院”總召傅崐萁以及發言人牛煦庭。民眾黨方面為黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、代理副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡。



鄭麗文表示，今天台灣民主與政黨發展迎來嶄新里程碑，兩黨從過去“國會”合作擴大到地方自治、地方選舉，無疑是全新挑戰，也是國際民主政黨合作史上的創舉，盼帶給台灣人重大意義。



鄭麗文說，在野雙方都不希望地方自治與民主選舉當中，因鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，而是選賢與能、為國舉才，希望讓符合民意期待的候選人能夠當選，讓最強者當選，發揮一加一大於二功效，藍白合作過程中因為良性競爭，用最大努力展現自己所有長才與優勢，自證最強且最好的人選。



鄭麗文形容，未來藍白合作要“全方位合作、無死角”，選舉過程中最後受益的一定是台灣人民，藍加白會是最新台灣主流民意，這是兩黨合作最重要的初衷。



她要感謝藍白黨團，一年多歷經千辛萬苦、風風雨雨和各種考驗，從“國會”改革到制定重大政策與主張，到今天立法、行政爭執不下的《財政收支劃分法》；兩黨共同努力，從地方到“中央”，關乎“國安”民生、重要政策與建設得以推行，這都是接下來在野黨專注努力的方向，希望台灣人民和國際社會看到國、眾兩黨堅持。