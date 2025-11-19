藍白黨魁會晤　黃國昌帶上KP徽章表敬意

民眾黨主席黃國昌穿著十分有“藍白合”的味道，別著“KP”徽章及民眾黨新推出的金邊眾字台灣徽章。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店會晤。黃國昌出席時穿著深藍色西裝、白色襯衫、打上民眾黨主色蒂芬妮藍的領帶，穿著十分有“藍白合”的味道，黃國昌也別著“KP”的徽章，及民眾黨新推出的金邊眾字台灣徽章，觀察民眾黨公職也衹有黃國昌別著“KP”徽章，向創黨主席柯文哲表達敬意。



據瞭解，由於目前民眾黨主席是黃國昌，若黨公職持續佩戴代表前民眾黨主席柯文哲意象的“KP”徽章，恐會被外界見縫插針“兩個太陽”話題，因此才有新的金邊眾字台灣徽章。



中國國民黨、台灣民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。鄭黃會預定進行90分鐘，於19日下午3時至4時30分進行，會後將有媒體聯訪。