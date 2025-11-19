鄭麗文：藍白合作不因遊戲規則而鷸蚌相爭

中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌互相贈禮。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌今天下午三點在新北市舉行“以行動顧台灣—主席高峰會談”。鄭麗文致詞時表示，藍白合作曾經千難萬險，但在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，不是為了合作而合作，不是為了位置，而是不會因為遊戲規則讓鷸蚌相爭，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，找出一條新的康莊大道，希望藍白合作不同於歐洲的“內閣制”，而是類似法國的雙首長制，希望在短時間內於政策、人選上，透過民主公平公開機制贏得大選。



這場藍白主席會談在新北市新莊區的凱悅嘉軒酒店登場，由鄭麗文先發言，她指出，在如此複雜艱辛危險的大環境，把藍白拉到了一起，也是因為執政黨倒行逆施、毀憲亂政，更無所不用其極追殺團滅在野黨，不惜破壞台灣民主基石，全面一言堂到司法全面淪陷，“我跟黃國昌都是法律人，都悲憤不已，司法出賣了自己的貞操，淪為統治者的鷹犬撲向在野黨，從民眾黨到國民黨，現在在台灣關心政治還要先擔心是否會被查水表，民主倒退至威權統治時期，台灣有綠色恐怖的幽靈籠罩，民眾黨送水泥鎢絲燈，就問黑暗是哪來的？烏雲是誰製造的？這是台灣民主最大的諷刺！”



鄭麗文指出，在台灣作為政治工作者不能恐懼與猶豫，更不能中民進黨的計，這是民主創舉與試金石，更是重要的里程碑，藍白合作曾經千難萬險，但如同黃國昌描述的，在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，讓在野合作奠定無法崩塌的基石，反正民進黨絕對見不得藍白合，未來一定透過各種方式打壓跟抹黑！



鄭麗文說，自己過去跟黃國昌沒有私交，但今天可以深刻感受到心情是一致的，未來的重任都有共同理解，為了就是大義跟大利。她有高度信心，有堅強的意志，那未來的合作之路就可以經過各種挑戰，向台灣人民承諾，台灣價值不會毀在民進黨手裡，也不會被民進黨撕裂跟破壞，善會戰勝惡、愛會取代恨，民進黨製造撕裂跟對立，不惜摧毀台灣良善價值、把台灣推向戰爭邊緣，言論自由、司法獨立跟“國會”尊嚴，在民進黨眼中一文不值，但這些被民進黨摧毀的，藍白會一磚一瓦重新建立。

