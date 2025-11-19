黃國昌：藍白願意為台灣共同合作

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會晤。黃國昌在會談上強調藍白2大政黨的合作已有良好基礎，即便有諸多不同意見，但也願意溝通、願意為台灣共同合作。



黃國昌也強調，面對2026選舉，民眾黨一定用最大的誠意、最好的方式，選出最強的團隊，帶給每個地方最好的地方治理。當黃國昌在講述上述言談時，鄭麗文則面無表情，並未有所反應。



黃國昌說，民眾黨與國民黨的確是2個獨立不同的政黨，即便有不同的過去、背景、政策，但也不會阻礙2個政黨為了國家、人民、心心念念的這塊土地共同合作。民主競爭下，政黨一定會有競爭，但不需要惡言相向，也不需要你死我活。當前台灣處於內外交迫的關鍵時間點，為了回應主流民意，我們要讓人民、下一代看到兩黨競爭絕對不是零和賽局。



黃國昌批評，大罷免32比0的結果，原本以為民進黨政府學會謙卑傾聽民意，賴清德會檢討反省認錯，但沒想到“賴政府”卻繼續用司法追殺政治競爭者，繼續用黨檢媒三位一體迫害人權。這個蠻橫的民進黨政府，面對所有不同意見的人都要打成雜質，我們需要思考接下來要怎麼拯救這個屬於我們自己的國家。

