鄭麗文：藍白合要一加一大於二　成台灣主流

中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌出席高峰會談。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌今日共同出席“以行動、顧台灣”高峰會談。針對“國會”監督、改革落實、政黨合作模式與未來選戰布局等議題，廣泛交換意見。鄭麗文在會中表示，她期待藍白合“一加一大於二”，她相信“藍加白”無疑會是台灣主流、最新的民意，帶給未來台灣人民最好的政策、最好的團隊、最佳的治理，台灣人民將會是最大的贏家。



這場會談一開始由兩黨主席互贈禮物，鄭麗文致贈來自新北鶯歌的“雙鵲同行，台灣必贏”彩瓷圓盤予黃國昌主席，圖案顯示藍白鵲鳥，共同高飛；彩瓷圓盤象徵藍白合作必定在充分溝通下，順利圓滿。



鄭麗文在會中先發表談話，她指出，今天是台灣民主發展迎來一個嶄新的里程碑。希望從今天開始，首先在民主政黨的合作上，從過去一年在“國會”的合作，開始擴大深化到地方自治、地方選舉。這無疑是一個全新的挑戰，也是在國際民主政黨合作史上的重要的創舉。



鄭麗文強調，這次民主政治的里程碑能帶給台灣人民重大的意義在於，不希望地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣；希望能選賢與能、為國舉才。在地方自治、地方政府的選舉上，能讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人順利的產生跟當選。不只讓最強的人當選，更希望“一加一大於二”。在藍白合作的過程中，因為良性競爭，使每一個有意為民服務的政治人物，都能夠用最大的努力展現自己所有的長才、優勢，證明自己是最強的、最好的人選。



除了人選、團隊之外，鄭麗文認為，藍白合作要“全方位合作、無死角”，不僅長短互補，且讓所有的階層、不同的民眾，都能夠在未來民選政府的過程中，受到重視、照顧。她強調，未來的選舉過程裡頭，不論是產生最強的人選、最好的團隊、最佳的政策，最後受益的一定是所有台灣人民；希望選舉過程中能夠得到最佳的成果。



鄭麗文指出，“藍加白”無疑會是台灣主流、最新的民意，帶給未來台灣人民最好的政策、最好的團隊、最佳的治理，台灣人民將會是最大的贏家。這是兩黨合作最重要的初衷與目標。