黃國昌曝藍白會談前見柯文哲　給三關鍵指示

民眾黨主席黃國昌致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店舉行高峰會談。黃國昌在會談上稱讚，從鄭麗文責成國民黨幹部聯絡到舉行這場會晤，時間不到一個禮拜，這就是執行力。當民進黨還在“誤國”時，在野黨早已捲起衣袖，彎下腰，要好好工作！



黃國昌也談到，來這場會談前，他有與前民眾黨主席柯文哲溝通過，柯給他三個關鍵詞彙，主流民意、“國家”正義、人民安全，這是接下來繼續往前進的重要指標。



黃國昌指出，他將責成民眾黨智庫拜會國民黨黨智庫請益，兩黨智庫對接，開始討論地方治理、2026要達成的共同目標，接下來就會有堅實的基礎，在面對2026年的選戰，幫台灣人民找回民有、民治、民享的“國家”，幫人民找回把人民利益擺在第一位的政府。



對此，鄭麗文微笑著點頭，示意並不反對。



黃國昌結尾時說，來這場會面前，他有與前民眾黨主席柯文哲溝通過，柯也知道面對接下來的合作，最重要的不是民眾黨的得失，而是台灣人民的得失。柯給他三個關鍵詞彙，主流民意、“國家”正義、人民安全，這是接下來繼續往前進的重要指標，我們與國民黨有不同的過去，但此時此刻最重要的是要共同思考，如何面對共同的未來，是讓台灣人民看到希望、看到光的未來，這也是為何他贈送了一盞燈，期許我們未來的合作。



中國國民黨、台灣民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。