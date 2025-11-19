黃國昌提藍白智庫對接　鄭麗文大讚有默契

中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌出席高峰會談。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌今天下午三點進行高峰會談，雙方不僅口頭喊話要合作，黃國昌現場向鄭麗文提出請求，希望兩黨的智庫在會後能馬上進行對接，鄭回應時立馬答應，她強調，沒想到兩人有這麼高度的默契，黃講到她心中最想講的，就是智庫對接。



鄭麗文強調，智庫平台本來就是要發揮這樣的功能，希望納入各種不同專業，國民黨智庫要找到過去非常多執政經驗的優秀技術官僚，吸取不同領域的豐沛經驗，她在選主席時提過，要組影子“內閣”，原型就是來自“內閣制”國家，但台灣制度又跟“內閣制”不同，所以不同政策要找到負責的人和團隊，形成對台灣具體有利政策。



鄭麗文說，希望把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭，當然明年面對地方選舉，更要對地方治理跟區域，幫台灣找到競爭力跟未來轉型升級的規劃目標。



鄭麗文表示，非常感謝黃國昌提出這樣的要求，未來會積極做這事，在智庫層面上對接，替大家急待要解決的問題、困境，這次選主席的過程中，她接到很多產業界、中小企業憂心忡忡壓力非常大，執政黨又不務正業，真的非常需要在野力量，幫他們點一盞明燈，看到未來希望。