新北選舉如何合？黃國昌：若非主角不扯後腿

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午會晤，“鄭黃會”也讓外界高度關注2026新北市長選舉的人選如何藍白合，因黃國昌已多次表態有意競選。黃國昌強調，他渴望有地方治理的機會，但有更大的目標、更好的人選時，他願意支持，若最後主角不是他，千萬不用擔心他會扯後腿，他絕對跳到第一線用最大力量輔選。



當黃國昌一說完，坐在一旁的鄭麗文則笑著拍手。



黃國昌也爆料，民進黨一定會見縫插針，就像民進黨已徵召選2026新北市長的綠委蘇巧慧透過許多管道鼓勵他一定要選到底、強力支持，為何？他心裡當然明白是怎麼一回事。



中國國民黨、台灣民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。



黃國昌表示，台灣民眾黨非常想要有地方執政的機會，因為我們在“立法院”看到，有時候在“國會”的監督是狗吠火車，真的要做事就得拿到行政權。民眾黨是一個正在成長茁壯的政黨，我們當然希望能有更多的人才進入地方政府，親手實現地方治理，這是肯定的。



黃國昌說，他很早就說要選新北市長，希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他同時也說了，黃國昌是一個大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、更好的人的時候，我們當然願意支持。過程中，一定有討論，民進黨也一定會見縫插針。



黃國昌指出，我們看的不是只有小我，還有大我，而大我才是人民關心的。他強調，如果他有機會代表在野聯盟參選，一定全力以赴、使命必達，但若男主角不是他，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，也不用擔心他會袖手旁觀，他一定會跳到第一線，用最大的力量輔選，因為這是我們跟新北市民的承諾。