黃紹庭：明年藍白合試金石才能期待2028

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文19日下午與台灣民眾黨主席黃國昌進行兩黨主席高峰會談，鋪排2026藍白合起手式。國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭向中評社表示，他正向期許這件事，並提出不要預設任何立場、無私、兩黨共同推出良好的遊戲規則等3點，盼2026成功才是好的開始，之後才能期待2028。



黃紹庭，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。其父親黃芳仁也是前高雄市議員。



針對藍白合作，黃紹庭表示，這是台灣主流民意，尤其是“在野主流民意”的共識，大家也期待2024破局之後，可以從2026讓合作成功，才會期待有2028。他肯定鄭麗文主席就任不到一個月，就率先可以和民眾黨主席進行會面。



黃紹庭表示，這次象徵意義遠大於實質意義，象徵的意義是告訴所有台灣民眾，藍白合是會形成的。至於後續到底怎麼合，包括縣市首長的提名、縣市議員的提名怎麼合作，相信後續會再推出來。



黃紹庭表示，其實從今年民進黨發起的大罷免浪潮的過程當中，從“中央”施政到地方救災，都讓台灣人民覺得好像處在無政府的狀態。大家都希望一個強而有力的在野黨，不只是監督，而是希望在2026、2028都可以換人執政看看。而2024是大家不願意再去提起的破局，希望這一頁就翻過去了，大家期待2026的合作。



黃紹庭也對之後藍白合提出三點建議：

