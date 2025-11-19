鄭麗文贊同明年三月敲定2026藍白合作

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌握手。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌今天下午三點進行高峰會談。針對媒體提問民眾黨日前開出明年三月的合作時間期限，鄭麗文笑著說，這是合理的時間點，也不是給國民黨壓力。她希望今天後，雙邊有對接窗口，進行密切磋商，希望順利，但也要一步一步踩很穩，順利完成各縣市提名作業。



至於兩黨內部如果有人不服或者搞破壞，鄭麗文說，就是回到各黨的相關黨章紀律規定，違反自己政黨規範，該怎麼辦就怎麼辦，她可以想到的例子就是願賭不服輸，自己不是最佳候選人，不惜破局也要參選到底的狀況，必要的時候就用家規處理。



國民黨、民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。



會中面對媒體提問，包括民眾黨開出的明年三月期限，以及如要進行民調比拚，是否有讓百分比的問題，和黨內有人不服搞破壞等等，鄭麗文都做出回應。



鄭麗文說，若兩黨都有優秀人選，也有高度意願，勢必透過機制，產生讓社會高度認同的人選，相信民調一定是不可或缺的重要工具。至於如何進行，要等到未來兩黨針對具體作業，或各縣市不同狀況討論，才會有具體答案。



至於時間點，她認為，大家選舉過這麼多次，民眾黨秘書長周榆修提的明年三月是相當合理的時間點，希望從今天開始，在不同層面雙方有對接的窗口，開始進行密切磋商，一步一步踩穩，順利完成相關各縣市提名作業，不推延也不要過於倉促。



談到黨內有參選人不服而搞破壞，鄭麗文說，就是對大局的體認，今天台灣人民的期待，社會的處境，我們必須放下很多小我，當然每個人有意願想要爭取，展現自己最大努力，凸顯最大強項與優勢，進行君子之爭，希望自己成為最強的人選，但如果最強人選不是他，也能放下小我，為了大局共同團結努力，這就是需要的民主風度和心理建設。