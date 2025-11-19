綠迎戰鍾東錦　選對會徵召陳品安選苗栗縣長

民進黨選對會徵召苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。（照片：陳品安臉書） 中評社台北11月19日電／布局2026縣市長大選，民進黨選舉對策委員會今天拍板，徵召苗栗縣議員陳品安代表民進黨參選2026苗栗縣長，迎戰尋求連任的中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，待中執會26日確認後提名。



律師出身的陳品安，為台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，她在2018年參選通苑選區縣議員，初試啼聲就當選，2022年選舉更獲該選區第一高票連任，當年也曾擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人。



民進黨10月底已完成2026年首波縣市長提名，包括台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純。選對會11月初徵召“立委”蘇巧慧參選新北市長。



選對會今天下午開會，民進黨發言人吳崢會後轉述，選對會達成共識，建議中執會在苗栗縣徵召陳品安，代表民進黨參加2026苗栗縣長選舉。26日將召開中執會，預計完成蘇巧慧及陳品安的提名程序。



至於原先傳出將拍板“立委”劉建國參選雲林縣長，吳崢表示，目前仍在討論中。



民進黨桃園市長布局受關注，台北市“立委”王世堅被點名有跨區參選、扮演黑馬的實力。王世堅今天出席中常會受訪表示，“總統府”副秘書長何志偉規劃選桃園滿久了，何志偉年輕、肯學習，態度也非常謙虛，是個善良的孩子，“桃園就讓何志偉上場吧”。



另外，民進黨此次徵召選區最激烈為彰化縣，共4人遞交參選意願表，包括“立委”黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，選對會下午4時也邀請4位擬參選人到黨中央，共同討論“類初選”的進行方式，黨部屆時將會做內參民調，但不會對外公開。