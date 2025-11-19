兩岸議題有共識？黃國昌：名詞不重要

台灣民眾黨主席黃國昌出席高峰會談。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午進行高峰會談，由於鄭麗文的兩岸立場備受議論，外界關心藍白兩黨會否討論出共識？黃國昌表示，與其在名詞或意識形態思考，不如思考要實現什麼價值？重要的事怎麼去捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，怎麼帶給台灣人更好的生活，才是值得我們捲起衣袖、認真努力打拚的目標。



黃國昌說，兩岸問題當然是必須要面對的問題，但與其在名詞下，或是在意識形態上思考，不如思考要實現什麼價值？達成什麼目標？



黃國昌略微無奈地道，他從年輕時就在討論兩岸問題，到現在他已快53歲了，他可以說明從過去到現在有10種不同的名詞，在學術上有何差異，談了30年，然後呢？創造什麼改變？民主進步黨有“台獨黨綱”，卻說“台獨黨綱”沒有凍結，只是被台灣前途決議文取代，這些訊息對他而言一點都不重要，重要的是我們怎麼去捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，怎麼帶給台灣人更好的生活，這才是值得我們捲起衣袖、認真努力打拚的目標。



媒體問及，未來會否邀請前民眾黨主席柯文哲一同舉行藍白會談？黃國昌表示，柯文哲面臨民進黨司法追殺，待司法吿一段落後，相信柯會非常樂意，也絕對有機會在不同場合上看到柯。



黃國昌也強調，柯文哲不僅是民眾黨的精神領袖，也是重要的夥伴，從沒有離開，到現在我們還一起工作。他還爆料，柯文哲昨天半夜1點還傳訊息給他。



中國國民黨、台灣民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。