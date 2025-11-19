鄭麗文：台海安全倚靠和平決心　非軍備競賽

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌今天下午進行高峰會談，面對媒體詢問有關“國防”預算問題，是否已經與民眾黨取得共識？鄭麗文強調，自己不是不支持“國防”預算，國民黨在戰後的台灣一向是軍方與“國防”最堅實的支持者，而且絕不打折。



鄭麗文說，她支持的是合理的“國防”預算，她坦承這個議題還沒與民眾黨討論過，但相信大家都能接受這樣的原則。台海安全並非倚靠軍備競賽，而是我們對於和平的決心與努力。



國民黨、民眾黨19日下午舉辦“以行動顧台灣 主席高峰會談”，國民黨出席人員包括鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，及“立法院”黨團總召傅崐萁；民眾黨出席人員包括黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成俊、“立法院”黨團主任陳智菡、政策會執行長賴香伶。



鄭麗文和黃國昌進行一個小時的對談後，現場開放媒體提問。



對於“國防”預算，鄭麗文強調，先前“立法院”才剛通過提高軍人待遇，卻遭到民進黨的強烈反對，到底是誰在支持“國防”？她強調，台海安全並非倚靠軍備競賽，而是我們對於和平的決心與努力。如果不在乎兩岸和平，製造兩岸仇恨對立，然後再一昧的提高軍備，這對台海安全毫無幫助，因此合理“國防”預算，堅實保衛台灣的“國防”，是國民黨的一向主張。



鄭麗文強調，過去馬政府8年執政期間，台海無事，兩岸和平，國民黨也沒有一天放棄過“國防”，真正保衛台灣的合理“國防”，才是國民黨所要求的。她主張台灣無事，日本就會無事、全世界也會無事，讓台海無事就是努力目標，也是國民黨看待的合理“國防”預算原則。