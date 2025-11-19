普發現金鼓勵消費桃園辦樂透　民眾熱情響應

響應全民普發新台幣1萬元，桃園市政府推出“桃園百倍奉還”活動。（桃園市經發局提供） 中評社桃園11月19日電／桃園市政府因應普發現金新台幣1萬元，推出“桃園百倍奉還”活動，11月13日起至12月31日只要在桃園市設立登記店家消費100元並至活動網站登錄發票，就有機會抽中現金100萬元。中國國民黨籍桃園市長張善政今日在市政會議表示，活動上線僅1周，已有超過3萬6千人上網登錄發票，累積近億元消費金額，顯示確實帶動桃園庶民經濟發展。



張善政指出，“桃園百倍奉還”活動近9成消費金額集中在1000元以下，主要以餐飲、民生用品、小額零售及家庭週末購物為主，消費熱點集中在桃園與中壢商圈。市府不僅透過經發局支持地方商家的經濟發展，也鼓勵民眾把握普發現金的消費機會，帶家人出門走走，促進家庭互動，同時讓桃園商家享受到經濟紅利。



張善政呼籲市民在年底活動結束前，繼續鼓勵親友到桃園消費，共同支持在地商家發展，活動將持續到今年12月31日。



桃園市經發局表示，活動包括四大獎項，“天天抽”是每天抽出現金1萬元1名，共50次。“周周抽”每周抽出現金5萬元1名，共8次。“月月抽”再加碼10萬元現金2名。最終壓軸“萬倍奉還”將抽出現金100萬元得獎者1名。



經發局說，為確保公平性，每人在各類獎項中僅能獲獎一次。參與活動的消費地點限定在桃園市合法設立登記的商家，須能開立發票且稅籍登記在桃園市。民眾只要依照網站規定完成會員註冊，即可開始登錄消費發票。



經發局表示，活動限定自然人參加，企業發票不能參加；活動官網將提供雲端發票載具綁定服務，但須配合“財政部”電子發票整合服務平台作業時間，將另行公告開放時程，不影響四大獎項的抽獎資格。抽獎日期會公布在活動網站。