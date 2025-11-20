綠議員替傳產訴苦　憂高雄經濟被侵蝕

民進黨籍高雄市議員李雨庭19日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）台灣傳統產業受到台美關稅戰、台幣升值等嚴重衝擊。民進黨籍高雄市議員李雨庭19日在議會質詢時表示，AI產業一枝獨秀，傳產快變傳慘，傳產遭受多重打擊，正逐步侵蝕高雄經濟主體。她指出去年高雄製造業產值達整體69%，是經濟重要支柱，並替傳產業者表達“現在真的苦不堪言”。



李雨庭選區位於大寮區、林園區，為南台灣石化產業重鎮。林園工業區、大發工業區、和發產業園區位於此，涵蓋石化、金屬、製造、科技等多元產業。



李雨庭19日質詢用簡報秀出“AI一枝獨秀，傳產快變傳慘”，並用許多新聞標題來強調傳產現況，譬如：“特朗普2.0關稅戰風雨欲來”、“台幣強升衝擊傳產”、“傳產面臨多重夾殺”、“特朗普對等關稅上路，台灣出口競爭力面臨高壓測試”、“台灣工具機產業做4休3、周休5日⋯”等。



李雨庭指出，2024年高雄產業銷售額占比，高雄產業結構依舊極度集中，其中製造業、營建工程、化學材料（如中油）、基本金屬（如中鋼）、金屬製品及電子零組件（日月光等）合計占製造業產值達69%，為高雄經濟的重要支柱。



針對傳統產業遭受的多重打擊，李雨庭表示正逐步侵蝕高雄經濟主體，且面臨青年不願進入產業、轉型導致成本提高、地方廠房設備老舊、傳承困難企業凋零、貿易壁壘出口受限、人才斷層持續惡化、勞工被機器取代、海外訂單流失、技術遭自動化取代、中國傾銷價格崩盤等挑戰。



李雨庭要求勞工局針對人才技術缺口統計、職訓行政協助，並問及經發局爭取多少有無相關計劃補助，怎麼去吸引年輕人走入傳產。她更說，現在連營建業要招聘水電工、土木工，開出一天新台幣3千、4千元的條件都找不到人，且她選區的製造業真的苦不堪言，甚至職訓班學員一直減少也是隱憂。



對此，高雄市勞工局表示，職訓部分有開設專業型AI工商業課程，明年也有深化AI應用，並與金屬中心保持合作了解產業需求，水電工的部分也有持續開班授課媒合。經發局表示有啟動智慧石化等產業專案，並對接“中央”資源，“中央”會組成扣件專屬輔導團，將進駐高雄就地輔導等。