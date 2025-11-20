中評關注：藍白合成形　民進黨續抗中？

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（照片：民眾黨提供） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會晤，互動熱絡，民進黨迅速批評這場會談是“攻擊民進黨的批鬥大會”，意圖壓制藍白氣勢。台灣民意基金會最新民調顯示藍白合支持度超越綠營9.4%，民進黨與賴清德已進入防守期，是繼續以抗中牌穩固基本盤？或有其它策略？



鄭麗文與黃國昌19日在會中高調展現合作誠意，兩黨雖背景不同，但共同表達反對民進黨“毀憲亂政”與司法追殺，有意藍白成為互補的犄角之勢，傳達藍白不再是戰術性合體，而是結構性合作，從“國會”延伸至地方布局，目標直指2026地方與2028大選。



民進黨隨即痛批藍白兩黨抹黑執政，並點名藍營曾爆出偽造連署、個資外洩，白營則涉及狗仔監控政敵，要民眾黨是否認同鄭麗文過去的親中言論？是否也接受“追思‘共諜’”的價值觀？強硬回擊顯示民進黨高度戒備，意圖形塑“民主對威權”，並將藍白標籤化為“親中合流”。



台灣民意基金會18日公布民調顯示，民進黨支持度31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%，藍白合計40.5%，領先綠營9.4%。民進黨較上月下滑1.8%，國民黨上升近4%。這是藍白合作熱度提升後，首次出現明顯結構變化。



民調顯示，中間選民正在向在野陣營流動。藍白若持續磨合，不僅能在地方選舉挑戰綠營執政，更可能動搖2028選局，對賴清德而言，這是警訊，也是壓力。



面對藍白氣勢升溫，賴清德是否續打“抗中保台”？賴清德近期聲援遭重慶市公安局通緝的民進黨籍“立委”沈伯洋，強調中國無權管轄台灣，並呼籲國民黨籍“立法院長”韓國瑜應捍衛“國會”尊嚴，雙方隔空交火，反映綠營欲以“主權對威權”的對比，重新集中支持力量。

