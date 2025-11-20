中評專論：藍白合贏面大但也別想得太輕鬆

中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會晤。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月20日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午會晤，藍白合作再度啟動。藍加白大於綠的社會現狀並未改變，民眾黨為求生與營救柯文哲別無選擇，在未來的一、二年，支持度低迷的賴清德欲逆轉形勢必然會出重招。



台灣民意基金會最新一項民調很有意思，國民黨支持者八成三不贊同賴清德處理大事方式，民眾黨支持者不贊同賴的比例更高達八成九。多數中性選民和一面倒的在野黨支持者都站在賴清德對立面。由此數據可看到，藍軍反綠，白營更反綠、反賴。柯文哲創黨之初，以中產階級為主的民眾黨員結構偏綠，柯也曾挺綠。柯被司法追殺，羈押一年後交保，柯粉對民進黨恨之入骨，改變了民眾黨。



以此民眾黨支持結構，白綠合作幾無可能。身為小黨的白營，只能與國民黨合作，尋求在選舉與聯合政府找到出頭機會。



再看賴清德支持結構，他2024年以4成選票當選，根據台灣民意基金近日發布的最新民調，二十歲以上台灣人，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨，其他小黨合計2.4%，二成五中性選民。藍白支持度總合為40.5%，比民進黨的31.1%多9.4個百分點，還不包括中間選民。



在該民調中，更值得注意的是，賴清德的社會支持基礎嚴重塌陷，從年齡層看，社會主幹的20－64歲民眾多數不贊同賴處理大事方式。從教育背景看，除小學及以下教育程度者外，其它皆多數或一面倒不支持。從職業背景看，除了農民和學生以外，所有其他職業類別都呈現多數或一面倒不贊同。未能獲得社會主幹，中產階級支持，這對執政者是非常嚴重的現象。“賴政府”上任後賣力撒錢做各種補貼，顯然效果有限。



再從傳統台灣地緣政治的七大塊來看，在台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎、基宜花東金馬之中，衹有高屏澎是贊成賴清德處理大事方式，多於不贊同，其它全倒。以此觀察2026年縣市長選舉，民進黨選情十分不妙。