助陸配村長打贏訴願　陳麗玲：遲來的公道

新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月20日電（記者 盧誠輝）從四川嫁來台灣已28年的陸籍配偶、花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，今年8月因“內政部”認定她未放棄大陸國籍而遭解職，鄧不服處分，提起訴願，近日被花蓮縣政府訴願審議委員會決議撤銷原處分。負責幫鄧打贏訴願的新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲接受中評社訪問表示，這是遲來的公道。



陳麗玲，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，23歲就考取律師執照，現為寬信聯合律師事務所律師、新黨發言人、桃園市政顧問。曾任桃園縣政府環保局長、農業局長、觀光行銷局長、中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長。



陳麗玲指出，這是遲來的公道，因為鄧萬華早在17年前就已取得“中華民國”身分證，依法規定本來就可以擔任公職，且鄧在2022年參選村長時的資格也已被“內政部”審核通過，但“內政部”卻引用“國籍法”第20條第1項“中華民國國民”取得外國國籍者，不得擔任“中華民國”公職的規定來刻意刁難陸配，這已明顯“違憲”違法。



陳麗玲強調，“中華民國憲法”是“一中憲法”，兩岸並非國與國的關係，因此不能適用“國籍法”，“內政部”這樣認定根本就是“兩國論”。她呼籲“內政部長”劉世芳不要再錯誤解讀法律，硬扣帽子來騷擾陸配，希望藉由這次訴願成功的案例，能還給這些早已在台灣落地生根的陸配一個公道。



50歲的鄧萬華來自四川，嫁來台灣28年，與丈夫育有3名子女。她早在17年前就取得“中華民國”護照，因丈夫6年前被發現是漸凍人，身體日漸虛弱，為扛起家計也兼顧照顧家庭，2022年底首度參選，當選富里鄉學田村長，任職兩年多，熱心服務，頗受村民好評。



“內政部”在今年8月因認定鄧萬華未放棄大陸國籍而函請富里鄉公所將鄧解職，鄧不服處分，提起訴願，近日被花蓮縣政府訴願審議委員會決議撤銷原處分。

