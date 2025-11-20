中評關注：鄭黃會有好開始　民眾黨憂泡沬化

鄭麗文（右二）、黃國昌（左二）、李乾龍（右一）、周榆修（左一）一同高喊口號。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午會晤，對2026地方選舉藍白整合是好的開始，但對白營來說，雖累積藍白合籌碼延續到2028大選，有利前民眾黨主席柯文哲脫離司法泥淖，但最大的問題將是2026“民眾黨民調全盤皆輸”的局面，屆時若無地方首長選將披民眾黨戰袍，無疑是把自己做小、泡沫化了。



鄭麗文與黃國昌的會晤，與4月的“朱黃會”或2024大選藍白要角會晤，場面氛圍都來得輕鬆、更有人味，過程有不少雙方哈哈大笑的環節，包括黃致贈一只水泥與燈泡合一的藝術品得插電才能亮，及黃國昌闡述黨工都叫他“老師，而不是主席”，及黃國昌要“糾正”記者提問時，立刻意識到太沈重要改用詞，都讓與會與會眾人哄堂大笑，鄭麗文更是笑得特別開心。



鄭麗文還在記者會結束後，特地拉著黃國昌的手咬耳朵10秒鐘，兩人最後笑得非常愉快。



這場“鄭黃會”，讓2026地方選舉的焦點從綠營初選殺到刀刀見骨，轉移到藍白怎麼合作，雖然各界基本上都期待藍白合能壓制民進黨，但前國民黨主席朱立倫也曾與黃國昌在今年4月進行野領袖高峰會，後續藍營卻“只聞樓梯響，不見人下來”，未見推動2026整合的動作，反而衹有民眾黨在推動聯合政府論壇，藍營在“鄭黃會”後會否有後續行動，是第一個問題。



第二個問題主要在民眾黨，現在民眾黨有意參選地方首長較明顯的態勢是，黃國昌喊出要選新北市長、前民眾黨籍“立委”陳琬惠在2024卸任後持續深耕宜蘭縣、民眾黨籍“立委”張啟楷似也有意角逐嘉義市長。新竹市部分，仍有待已退黨，但仍與白營保持密切聯繫的新竹市長高虹安，在12月二審宣判助理費案是否有罪，才會有後續進展。若高虹安遭判有罪無法爭取連任，最可能由民眾黨籍代理市長邱臣遠出馬。

