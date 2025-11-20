陳麗玲看老同學鄭麗文　盼兩岸早日春暖花開

新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月20日電（記者 盧誠輝）新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲是中國國民黨主席鄭麗文台灣大學 法律系同班同學，她接受中評社訪問時除透露鄭大學時期因熱衷學運的往事，也對鄭上任後的國民黨抱以高度期待，她希望鄭能儘快重啟國共論壇，讓兩岸早日春暖花開。



陳麗玲，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，23歲就考取律師執照，現為寬信聯合律師事務所律師、新黨發言人、桃園市政顧問。曾任桃園縣政府環保局長、農業局長、觀光行銷局長、中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長。



陳麗玲回憶，她大三的時候擔任班代，當時剛好發生野百合學運，鄭麗文就是靈魂人物，經常拿著麥克風在中正紀念堂（自由廣場）宣講，後來班上參加學運的人越來越多，她記得當時班上約有90個同學，但學運最熱的時候，班上經常只剩下約十幾個同學留下來上課。



她笑說，有一次同學拜託她去跟老師商量，是否可以讓同學去參加學運而不用上課，但她記得當時老師回答說“上課是你們的權利，講課是他的義務，但是考試打分數是他的權利，而填寫考卷是你們的義務”，意思就是要不要來上課自己決定，但若因此考試考不好也只能自己負責。



陳麗玲提到，後來野百合學運越演越烈，甚至有同學在中正紀念堂絕食抗議，她還因此特別跑去關心同學的身體健康狀況，並苦勸同學不要再絕食，但同學也不理會，她跟同學要家裡電話，同學也不給，後來她只好透過學校學務處要到同學家裡電話，打電話給同學家長，請家長趕快來把同學帶回家。



陳麗玲指出，她印象中鄭麗文大學時期就辯才無礙且很敢衝，但因後來彼此政治理念不相同，所以沒有太多交集，畢業後也只是偶爾同學會遇到會打招呼而已。直到2005年鄭麗文因受到國民黨前主席連戰的邀請加入國民黨，她才又開始注意到鄭的轉變與動態，但大多也都只是從電視上得知鄭的消息。