中評關注：五大訊號看出藍白合玩真的

中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日下午舉行首次“主席高峰會談”。(照:台灣民眾黨提供) 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日下午舉行首次“主席高峰會談”，觀察整場互動，可清楚看見五大訊號，說明藍白這回不是試探氣氛，而是玩真的，啟動真正的政治工程。



第一個訊號，是場地選擇釋放出的主場意涵。此次會面由民眾黨提出並選在新北舉行，這裡是白營長期經營的重要基地，柯文哲2024競選總部也設於新莊。黃國昌日前也提及，未來如果要競選新北市長的辦公室，也會選在新莊。所以民眾黨的地點選擇，一定程度透露了黃國昌的企圖心，但鄭麗文對此也無意見，還強調客隨主便，看得出鄭麗文帶領的最大在野黨國民黨，並無意擺出老大姿態，而是願意在形式上展現互信。



第二個訊號，是雙方帶隊成員透露出的合作企圖。鄭麗文此行帶著“立院”黨團總召傅崐萁與文傳會主委、和黃國昌同在司法委員會的“立委”吳宗憲，兩人都是黃國昌密切協作的戰友，也代表了鄭麗文也想和黃國昌建立這樣的戰友關係，要延伸“國會”合作經驗，建立主席層級的戰略關係。



第三個訊號，是兩黨同樣展現出來的執行力。黃國昌強調，此次會議從聯繫到落實不到一周，凸顯雙方都不願再拖延。而黃在會中提出兩黨智庫立即對接，鄭麗文當場同意，並透露已找前“內政部長”李鴻源協助規劃地方政策藍圖。這種“提案即啟動”的互動方式，顯示藍白這次的確想把合作化為可運作的政策，而非停留在政治宣示。



第四個訊號，是雙方在2026地方選舉上的高度共識。黃國昌帶頭公開宣示，如果不是他自己參選新北市長，他就會站在第一線輔選，不會扯後腿也不會袖手旁觀，黨主席帶頭宣示，其他白營人士當然也不會作亂。而鄭麗文也支持民眾黨提出的“明年三月前完成協商”時程。兩黨皆表態以“最強人選”為核心原則，暗示未來將採公平機制整合，不再重演2024大選藍白互相消耗的悲劇重演，確保整體布局能在地方戰場上形成真正的合作戰力。

