柯文哲低調現身民眾黨中央　12月推讀書節目

民眾黨組織部副主任蔡君婷6日在臉書上傳前黨主席柯文哲在黨中央辦公室學習AI課程的照片，但不到35分鐘就撤下該篇文章。（照片：蔡君婷臉書） 中評社台北11月20日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見長達一年，日前以新台幣7000萬元交保。民眾黨組織部副主任蔡君婷於6日上傳柯文哲的背影照，正在努力學習AI課程，地點正是民眾黨中央黨部的會議室。據瞭解，柯文哲近期已低調回到民眾黨中央黨部台玻大樓的2樓辦公室辦公，包括民眾黨主席黃國昌在內，若有議題想請益時，都可與柯文哲接觸；且柯也陸續與黨內地方議員討論2026選舉，瞭解該區是否需要“母雞”角色。



民眾黨副祕書長許甫則也透露，柯文哲因在看守所讀很多書，在與官司無關狀況下，會錄製節目分享書中啟發。據瞭解，該節目預計在12月中下旬正式推出，每周播放1集，讓柯文哲逐步曝光。



民眾黨組織部副主任蔡君婷6日於臉書貼出一張柯文哲背影照，表示“我前面的這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩！”柯文哲當時透過大螢幕學習AI課程，所在之處正是民眾黨中央黨部會議室，但蔡不到35分鐘後就緊急撤下該篇文章。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨黨代表、台北市前觀傳局長劉奕霆日前為拍攝網路節目，前往台玻大樓找祕書長周榆修，也遇到正在2樓辦公的柯文哲，並透露柯文哲“先問我現在幾個小孩，然後又問我工作好不好，接著就開始滔滔不絕地說起話來”。



據瞭解，柯文哲已低調回到中央黨部2樓辦公，該區過去就是柯文哲辦公室，在被羈押1年期間，內部擺設幾乎沒有異動，也意味著民眾黨堅信該辦公室“主人”遲早會回歸。