美國會通過台灣保證實施法案　林佳龍感謝

台“外交部部長”林佳龍受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）針對美國參眾兩院日前通過“台灣保證實施法案”，待送交美國總統特朗普簽署後正式生效。台“外交部部長”林佳龍20日表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過，我們會在既有的基礎上來深化台美交流跟合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化各方面。



美國參議院日前無異議通過跨黨派“台灣保證實施法案”（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計劃以解除目前仍存的限制。“台灣保證實施法案”由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾裡（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過。



“立法院”“外交及國防委員會”20日邀請“外交部部長”林佳龍報告“整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展”並備質詢。



媒體問，隸屬美國國會的“美中經濟暨安全審查委員會”（USCC），近期公布一份《2025年度“國會”報告》，直指“大陸可能攻台的3個時間點”，分別為2027年、2035年與2049年。林佳龍說，大陸善於運用所謂定的時間表，一方面建軍備戰，同時也是對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式的外交優勢地位。



林佳龍指出，台灣要做好大陸攻台的自我防衛，也要結合“友邦”一起來因應。勿恃敵之不來，恃吾有以待之。