北市中正萬華區議員有空缺　張延廷表態參選

退將張延廷在臉書貼出自身學經歷，並徵求中正萬華看板。（照：張延廷臉書） 中評社台北11月20日電／台北市議員第五選區（中正、萬華）共8席次，民進黨籍吳沛憶轉戰“立委”留下1席空缺，應曉薇身陷京華城案也可能不競選連任，除了民進黨新人頻頻表態參選，中國國民黨方面，早就傳出有意參選的退役空軍副司令張延廷，昨日正式徵求中正萬華看板，更強調自己貧困童工出身，最瞭解基層疾苦，當選後一定為大家熱心服務。



台北市中正萬華市議員共有8席，其中國民黨共4席，分別為國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平。因應曉薇官司纏身，她的女兒應佳妤近來勤跑地方行程，引發外界好奇是否將母女交棒。此外還有罷免吳沛憶領銜人劉思吟、李孝亮及“立委”廖先翔助理黃國豪及前北市府發言人郭音蘭等人都有意參選。



張延廷18日在臉書發文表示，請問台北市中正、萬華區的好朋友有沒有提供大小看板，讓我來掛的呢？他還貼出自己的學經歷，強調當選後一定為大家熱心服務，



學經歷的內容，張延廷指他是貧困童工出身，最瞭解基層疾苦。空軍戰鬥機飛行員中將副司令，榮獲政府4Q座動獎章戰功彪炳。政治學博士、清華大學等8所大學正教授。大學校長：空軍軍官官校、空軍航空技術學院。榮獲1995年青年獎章美國華府智庫博士研究員（Stimson Center）。台北市政府顧問作家、政論評論家。







