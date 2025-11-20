綠再撒錢救觀光　網民轟讓業者又要趁機漲價

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北11月20日電／賴清德7日出席2025 ITF台北國際旅展開幕典禮，宣布將組“觀光國家隊”，期望在2030年能達到兆元產值的目標。為了振興國旅，“交通部長”表示，明年初步規畫推出平日國旅住宿補助第一晚新台幣800元、第二晚1200元，讓旅客出遊使用，但最新網路投票結果，顯示認為有幫助者高於無幫助者。但網友留言卻多數看衰，更表示“這麼多年了，政府都是一直撒錢，業者先漲價一波，再爽拿補助，問題還是沒解決”。



台灣島內觀光因住宿費太高，民眾寧可境外旅遊，屢次業者一抱怨，官方就撒錢補助，業者便趁機調漲房價，造成惡性循環。



台“交通部”表示，已研究，將於明年初推出平日國旅優惠方案，住宿券第1晚可抵用800元，連住2晚則可抵用1200元。對此，“Yahoo奇摩新聞”近日發起網路民調，統計時間自11月14日至18日，共有7.7萬人參加投票，總計網友對於“觀光署”將發平日住宿券，共約47%認為對國旅有幫助（31.5%認為稍微有幫助、15.5%認為有很大幫助）；37.9%認為沒幫助（23.8%認為不太有幫助、14.1%認為完全沒幫助）。其他15.1%則不知道或是沒意見。

