竹縣白議員籲組聯合政府　楊文科：用人唯才

新竹縣議員林碩彥20日遞交“藍白聯合政府合作意向書”給新竹縣長楊文科。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥20日在新竹縣議會質詢時，舉昨日藍白兩黨主席見面的和諧氣氛為例，呼籲國民黨籍新竹縣長楊文科應組聯合政府，釋出藍白從“中央”到地方合作的橄欖枝，並當場遞交“藍白聯合政府合作意向書”，楊則回應表示，他會用人唯才，本來就沒有分黨派。



新竹縣議會20日舉行第20屆第6次定期會第10次會議縣政總質詢，楊文科率領各局處首長到場備詢。



林碩彥表示，昨日他看到國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌會面氣氛相當融洽，讓他相當期盼藍白可以藉由這次契機，從“中央”到地方一起合作，並當場遞交“藍白聯合政府合作意向書”給楊文科，希望楊可以率先在新竹縣釋出藍白合作的橄欖枝，以跨黨協作模式為2026地方選舉與2028“總統”大選創造良好整合契機。



林碩彥指出，竹縣政府近期規劃成立“數位發展處”，負責智慧治理、資訊建設、科技導入等工作，而民眾黨長期在科技、資訊、數位應用領域本來就具備優勢。若楊文科願意以聯合政府的精神，在專業局處上讓民眾黨推薦合適人才，將能補強縣府團隊、提升行政效能，讓所以縣民都受益。



楊文科則表示，“中央”有“中央”的合作，地方政府有地方政府的考量，而他上任後本來就沒有分黨派，因為用人唯才就是他的理念。事實上，新竹縣政府目前在各局處都有不同黨派的同仁，只要有好的人才，他都會來思考。