龔明鑫否認台灣病　反擊《經濟學人》有病

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）英國《經濟學人》日前以“台灣病”做為封面故事，台“經濟部長”龔明鑫19日指出，拿出多項經濟數據表示台灣經濟表現優異，並反嗆“我們沒有病，有病的是講我們有病的人！”他20日再度強調，台灣近10年的經濟成長與匯率變動關聯不大，台灣沒有病，是很多國家的榜樣。



英國《經濟學人》雜誌在最新一期以“台灣榮景的潛藏風險”（The hidden risks in Taiwan＇s boom）的封面報導指出，台灣“央行”持續抑制新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的“荷蘭病”，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的“台灣病”（Taiwanese disease）或“福爾摩沙流感”（Formosan flu）。



該報導指出，台灣“央行”藉由抑制新台幣匯率，維持出口競爭力，卻也造成巨大的扭曲：經常帳順差膨脹、外匯存底增加，且房價飆漲，失衡程度都比其他相似經濟體都更嚴重。



龔明鑫指出，這樣的論述忽略全球經濟變化與產業結構因素，他用了很多資料去做比對，匯率事實上非常複雜，政府不可能用單一匯率工具達成某個政策目標，並諷《經濟學人》應多關心中國的經濟困境，而非妄加評論台灣。