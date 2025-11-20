黃國昌：破壞藍白合者　一定黨紀處分

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會談推動2026藍白合。黃國昌20日在“立法院”受訪時被問及若有黨內人士破壞藍白合作是否會有處分？黃說，民眾黨說話算話，一定依黨紀加以規範處分。而民進黨想見縫插針、破壞藍白合，已黔驢技窮。



黃國昌表示，藍白昨日舉行主席會談，雙方將秉持公開透明原則，率先由兩黨智庫對接，凝聚政策共識、推動福國利民的施政合作，未來再就縣市徵召及民調機制深入討論。他強調，藍白合併非權力分配，而是以民意為核心，為台灣找回正義與主流價值。



黃國昌指出，藍白雙方都有誠意與善意，最重要的工作是確立合作方向，兩黨智庫將先就民生議題與施政改善事項磋商，形成共同願景，再推進縣市人選程序，會秉持公開透明原則，讓人民感受到誠意與希望。



記者問，對於民進黨批評“鄭黃會”是“一個“共諜”案與一個狗仔案”，是否見縫插針、黔驢技窮？黃國昌回應“你說得很好，民進黨黔驢技窮。”他痛批執政黨刻意製造對立、陷入黑暗時代，並指出民進黨掌權後自恃太上皇，結合附隨媒體挑動仇恨與混亂，民進黨眼中，我們這些人都是雜質。這樣的執政黨，怎麼可能帶領國家進步？民進黨執政下的部分檢察官更是恣意妄為。



黃國昌表示，自己在與鄭麗文的會談中提出三項核心主張：第一，要重新找回台灣的主流民意；第二，重建國家正義；第三，真正捍衛主權，而非口號治國。民進黨40%的基本盤不該凌駕全民利益，應虛心面對人民不滿。

