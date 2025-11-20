邱議瑩選區垃圾山連環爆　陳其邁下令速清除

民進黨籍高雄市長陳其邁20日受訪證實田寮遭棄置的垃圾已清除完畢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）高雄繼美濃大峽谷、小港柏油山後，再傳月世界變垃圾山。而且18日才剛清完燕巢垃圾山，19日竟又出現另座田寮垃圾山。因涉爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委邱議瑩選區，民進黨籍高雄市長陳其邁連續兩天施鐵腕，讓環保局緊急漏夜清除，但也疲於奔命補破網。



高雄月世界以其獨特、荒涼的“惡地”地貌聞名，位於高雄市燕巢及田寮等區。由於地點剛好又在綠委邱議瑩的選區，邱議瑩才剛因為美濃地區爆出盜採土石後，初選聲勢受到影響，距離1月中旬民調只剩1個多月時間，這次再爆出垃圾山話題，恐又遭受負面輿論影響。



月世界垃圾山17日首次發生後，高雄市環保局漏夜出動大批人力車次，漏夜清運，隔天18日中午清除完畢。雖然高雄市政府與時間賽跑，但19日晚上已經有不少揶揄、諷刺的短影音在網路流傳，不僅影響陳其邁執政形象，該選區的邱議瑩也被放大檢視。



不料屋漏拚逢連夜雨，才剛清完一座垃圾山，馬上又再發生另起垃圾山，田寮區高41線道19日遭惡意棄置垃圾，高雄市環保局19日再次漏夜趕工清運13車次，20日上午已清運完畢。經環保局破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為。



高雄市環保局20日指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。