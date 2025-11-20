台積前高層疑涉外洩案　國民黨團批政府失守

國民黨團召開“再傳台積電洩密 默許？施壓？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”團今日召開記者會，針對台積電前高層疑似在退休前蒐集先進製程資料、離職後轉往英特爾任職一事表達高度關切。首席副書記長林沛祥指出，近期多起非法挖角與技術外洩事件顯示政府監管失效，跨部會聯繫不足，使假外資及高薪挖角可趁隙操作。他代表黨團提出三項訴求，包括修正“國安法”與營業秘密法、成立核心技術保護專責機制，以及提出具體留才方案，要求政府立即補強制度並正視半導體技術外流風險。



國民黨團20日召開“再傳台積電洩密 默許？施壓？”記者會，首席副書記長林沛祥、“立委”葛如鈞、吳宗憲出席。



根據台灣媒體報導，台積電前資深副總羅唯仁於7月底退休前，曾透過主管權限要求幕僚整理大量手寫技術筆記，內容可能涉及2奈米、A16、A14等先進製程，並以紙本方式裝箱超過20箱。羅唯仁於10月底轉往英特爾任職，台積電尚未公開說明細節，使外界關注是否涉及機密外流、競業禁止與後續法律處理。



林沛祥指出，“調查局”近期偵辦多起非法挖角案，暴露半導體技術遭螞蟻搬家式外移，已非單純產業問題，而是涉及台灣安全的重大警訊。他批評政府監管鬆散，使假外資與假台資企業得以公開挖角，現行罰則不足，也難以對技術竊取形成有效嚇阻。

