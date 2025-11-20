黃國昌曝柯文哲將復出　12月中旬更多活動

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日進行會談，推進2026藍白合。黃國昌20日在“立法院”受訪時表示，與鄭麗文多次會面沒問題，並鬆口指出，前民眾黨主席柯文哲12月11日京華城案言詞辯論後，預計將有更多公開活動，不排除以各種方式現身。



柯文哲近期已悄然回到台玻大樓的民眾黨中央黨部辦公室工作，積極關注黨務與選戰布局。黃國昌表示，他與柯文哲幾乎每周都會碰面1、2次面，就司法改革、“國會”法案及黨內外佈局交換意見，柯文哲一直都很關心台灣的困局，也持續給予他許多建議與支持。



記者詢問黃國昌，柯文哲是否將復出，會輔選、造勢或與鄭麗文會晤？



黃國昌笑說“不排除任何方式。”他強調，柯文哲目前仍面臨司法壓力，遭遇政治追殺，但持續以正面態度準備訴訟，民眾黨推動法庭直播制度，卻被“司法院”限縮，這顯然是心虛的表現，還有檢察官的濫權。而柯文哲12月11日在台北地方法院言詞辯論後，會有更多公開活動。



續追問，民眾黨明年縣市首長提名作業預計將於3月啟動，屆時火車即將開走，此前是否會經常與鄭麗文多做討論、頻繁會面商議？



黃國昌說，“這個沒問題啦！”強調雙方昨天會晤後，互動將更為頻繁，藍白“國會”裡的法案推動與藍營“立委”都有密切聯繫，他今天早上還遇到羅智強，立刻討論法案如何協商。除了“國會”合作外，藍白兩黨智庫將儘快對接，包括秘書長層級也保持暢通聯繫。



黃國昌並透露，昨日離開會場前，與台大法律系的“學姐”鄭麗文仍並肩同行，鄭麗文要加他的通訊軟體Line或What's App聯絡方式，還約定隨時溝通，結果鄭麗文卻發現自己的手機忘在車上。他們雙方都有高度誠意，本於共同目標與信任，針對法案與政策充分交換意見。兩黨都能理解彼此差異，願意共同推動政策，在選舉上合作，也能用最民主愉快的心情持續進行。