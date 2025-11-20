雙城論壇12月登場　邱垂正：北市申請就會准

陸委會主委邱垂正接受主持人黃暐瀚專訪。（照片:POP撞新聞提供) 中評社台北11月20日電／2025台北上海城市論壇原訂於9月舉行，日前因故延期，又傳出陸委會不核准上海市台辦副主任李驍東訪台。陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪時表示，已有掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，2個MOU也已處理好了，官方對雙城論壇都是站在協助立場，只要北市府再次提出赴陸專案申請，會以最快的速度來同意。他並喊話，北市府早點提出來，我們不用這麼趕。



日前曾傳出雙城論壇將於12月25、26、27日三日舉行。



邱垂正20日接受POP撞新聞主持人黃暐瀚訪問時透露，對於台北市長蔣萬安到上海參加雙城“沒什麼問題”，並表示已掌握蔣萬安要去上海，也知道舉辦時間，稱“他只要申請，我們就會准”。他還表示，希望北市府早點提出申請，“我們不用那麼趕”。



邱垂正強調，支持合於規範、對等尊嚴、不預設任何政治前提的兩岸交流，我們都正向看待，也都會提供必要的協助，因此對這次雙城論壇，會站在協助的立場。



邱垂正說，目前台北市政府尚未提出今年年底12月雙城論壇的專案申請，如果他提出來，我們都會依照相關規定來審查，也會提供必要的協助，我們就是站在協助的立場給予必要的支持。



先前台北市長蔣萬安就曾經表示，北市府始終以“對等、尊嚴、善意、互惠”推動交流，也強調雙方合作多年，本就不需要被外界因素搞得太複雜。他重申這項跨城市對話既有成熟基礎，應回到既定框架持續推動。



邱垂正則是認為，兩岸城市交流應該聚焦在市政本質，不要涉及到“中央”權責的事項。而雙城將簽署的2項水治理、職能訓練MOU，邱垂正說，2個MOU都處理好了。只要北市府提出赴陸申請，“我們會以最快的速度來同意”。