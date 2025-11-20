吳宗憲痛批“賴政府”官員　彷彿乩童上身

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）在中國國民黨“立法院”黨團今日召開的記者會中，國民黨籍“立委”吳宗憲批評，部分“賴政府”政務官在面對質疑時以嗆聲回應，他所看到的政務官“只留於嘴炮，彷彿乩童上身”，未處理問題本質。他指出，政府宣稱經濟亮眼與薪資結構並不相符，台灣薪資中位數僅為新加坡約五分之一，官方敘述與現況差距明顯。



此外，藍委葛如鈞則批評“賴政府”對先進製程輸出與經濟現況的公開說法前後不一致，恐造成產業誤判。葛如鈞表示，“行政院長”卓榮泰宣稱的半導體“N－1”限制實際僅適用於投資中國大陸，卻被政府視為普遍原則，使外界誤以為已有完整審查機制。



國民黨團20日召開“再傳台積電洩密 默許？施壓？”記者會，首席副書記長林沛祥、“立委”葛如鈞、吳宗憲出席。



葛如鈞表示，近期多起半導體機密外洩事件，使外界關注政府在先進製程輸出審查上的標準是否明確。他指出，“行政院長”卓榮泰先前提到台積電赴美採“N－1”原則，但實際限制僅適用於對中國大陸投資，其餘國家並無相同要求。葛如鈞認為，政府未清楚揭露限制適用範圍，使“N－1”被誤解為全面原則，恐讓企業誤判政策基準。

