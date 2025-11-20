鍾佳濱：美報告示警2027　台應加速防衛

綠委鍾佳濱接受媒體訪問。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）美國國會最新報告點名中國大陸可能於2027年前後具備攻台能力，並建議台灣可資助第三國“國防”合作案。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱20日在“立法院”受訪表示，台灣應在2027年前全面強化自我防衛能力，不應等待他國出手；購買先進武器固然重要，但更關鍵的是全民防衛意識與決心，下決心比買武器更關鍵。



鍾佳濱回應，美國國會報告中提到其中一個時間點、2027年是中國攻台準備年，同時也是解放軍建軍百年，但報告亦強調“完成準備”不等於“發動戰爭”。他說，台灣面對潛在威脅，不能坐等對方行動，而是要主動強化“國防”、自我防備，這才是對外部威脅最務實的回應方式。



他強調，台灣必須在2027年前完成最嚴密的防衛準備，包含加速採購必要的先進武器系統，並深化與美國及民主盟友的軍事合作，全民防衛不只是靠武器，更要靠民眾的意志與士氣。



鍾佳濱進一步指出，他先前提倡的《全民防衛手冊》是落實民防教育的起點，一本手冊成本不到六元，但背後代表的是全民的決心。他呼籲朝野各黨共同支持“國防”建軍與全民防衛政策，強調守護台灣不是某個政黨的事，而是全體國民的責任。



續追問，中日關係緊張與日本股匯債“三殺”現象，鍾佳濱表示，日本作為自由市場經濟體，其股市波動主要反映整體經濟情勢，並非完全由中日外交關係所導致。