中日緊張　台官方：推美日菲3＋1實兵演練

綠委黃捷（右）質詢"海委會副主委"張忠龍（左）。（照片："立法院""國會"頻道） 中評社台北11月20日電／



黃捷表示，台灣跟日本之間一直都有關於海難救助的聯合演訓，包括跟菲律賓也都有，但都是這樣單邊的。今年六月在日本鹿兒島及美日菲的聯合演訓，也就是說是一個更多邊演訓，有沒有機會擴大聯合演訓的對象？把美、日、菲跟台灣大家進行一個更大規模的聯合演訓？



黃捷說，此外，有沒有機會擴大聯合演訓的項目？因為現在都還是做海難救助，有沒有機會把海纜的防範一起納進去？因為現在海纜是重中之重，包括最近美國也有報告顯示，如果台灣二十四條海纜都被受到中國大陸影響的話，每天經濟的損失是17.3億，政府會完全的癱瘓，軍事也會受到影響，這是非常非常嚴重的警告。所以現在正在修《海纜七法》，相關的演訓，也是一個必要的項目。



張忠龍表示，聯合演訓的部分，那台灣現在跟日本、菲律賓、還有美國是在海上是有做相關的類似的這個聯合的演練，但比較是單邊，在實兵部分，這次也在推動，就是希望能夠三加一實兵直接上去做，這是現在的目標。